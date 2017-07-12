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Постоялец гостиницы избил мужчину на Невском проспекте
Сегодня, 11:01
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Постоялец гостиницы избил мужчину на Невском проспекте

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В ночь на четверг, 17 октября, в полицейский участок Центрального района поступил звонок о сильно пострадавшем мужчине, найденном у дома номер 18 на Невском проспекте.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали 46-летнего мужчину, не работающего и ранее судимого, который временно жил в гостинице на Лиговском проспекте. В ходе расследования было установлено, что задержанный нанес побои потерпевшему в результате внезапно возникшего конфликта. Пострадавший, на вид которому около 60 лет, был госпитализирован в тяжелом состоянии. Личность мужчины пока устанавливается.

Задержанного направили в отделение полиции, где в отношении него был составлен административный протокол по статье 20.1 Кодекса административных правонарушений РФ (мелкое хулиганство). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что пенсионер отдал курьеру 8 млн рублей на Ильюшина.

Фото: Piter.TV

Теги: криминал, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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