Постоялец гостиницы избил мужчину на Невском проспекте

В ночь на четверг, 17 октября, в полицейский участок Центрального района поступил звонок о сильно пострадавшем мужчине, найденном у дома номер 18 на Невском проспекте.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали 46-летнего мужчину, не работающего и ранее судимого, который временно жил в гостинице на Лиговском проспекте. В ходе расследования было установлено, что задержанный нанес побои потерпевшему в результате внезапно возникшего конфликта. Пострадавший, на вид которому около 60 лет, был госпитализирован в тяжелом состоянии. Личность мужчины пока устанавливается.

Задержанного направили в отделение полиции, где в отношении него был составлен административный протокол по статье 20.1 Кодекса административных правонарушений РФ (мелкое хулиганство). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.