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Бастрыкин заинтересовался массовым отравлением в ресторане "Токио Сити" на проспекте Сизова
Сегодня, 10:18
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Бастрыкин заинтересовался массовым отравлением в ресторане "Токио Сити" на проспекте Сизова

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Следователи расследуют уголовное дело, возбужденное по ст. 238 УК РФ.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании массового отравления посетителей ресторана "Токио Сити" в Петербурге. Об этом сообщили в ведомстве. 

Напомним, в заведении отравились, предположительно, рыбой не менее 20 человек. Пострадавшим диагностировали острую кишечную инфекцию. Известно, что 14 взрослых доставлены в больницу имени Боткина, а четверых детей привезли в НИИ детских инфекций. 

Следователи расследуют уголовное дело, возбужденное по ст. 238 УК РФ. 

Председателем СК России дано поручение и. о. руководителя ГСУ по городу Санкт-Петербургу Бобкову О. В. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Пресс-служба СК РФ 

Фото: pxhere 

Теги: александр бастрыкин, массовое отравление, токио сити
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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