Бастрыкин заинтересовался массовым отравлением в ресторане "Токио Сити" на проспекте Сизова

Следователи расследуют уголовное дело, возбужденное по ст. 238 УК РФ.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании массового отравления посетителей ресторана "Токио Сити" в Петербурге. Об этом сообщили в ведомстве.

Напомним, в заведении отравились, предположительно, рыбой не менее 20 человек. Пострадавшим диагностировали острую кишечную инфекцию. Известно, что 14 взрослых доставлены в больницу имени Боткина, а четверых детей привезли в НИИ детских инфекций.

Следователи расследуют уголовное дело, возбужденное по ст. 238 УК РФ.

Председателем СК России дано поручение и. о. руководителя ГСУ по городу Санкт-Петербургу Бобкову О. В. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Пресс-служба СК РФ

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