Суд Петербурга вынес приговор по делу китайского ОПГ

Петербургский суд рассмотрел дело шести китайцев, которые похищали людей и вымогали у них деньги. Главарь банды получил пять лет строгого режима.

Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении Лю Дзюня, Фэна Сяочуна, У Цзяхуэя, Чжана Шаофэна, Чжэна Юнсяна, Чжана Юэ, которые обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 3 статьи 163 (вымогательство организованной группой), части 3 статьи 127 (незаконное лишение свободы организованной группой), пунктом "а" части 3 статьи 126 (похищение человека организованной группой), пунктом "а" части 4 статьи 162 (разбой организованной группой) УК РФ. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По данным суда, руководителем ОПГ был Лю Цзюн. Группа китайских разбойников похищали людей, устраивали разбои и вымогали деньги. Общая сумма материального ущерба составила 154 тысячи рублей только в рамках разбойных нападений. В рамках похищений она заработали 2,4 миллиона рублей. Также все потерпевшие получили физический ущерб.

Вину обвиняемые признали частично. Главарь банды получил 5 лет строгого режима, а все остальные от 4,5 до трех лет также строгого режима. Один был освобожден в зале суда.

Ранее сообщалось, что суд Петербурга назначил 40 тысяч рублей штрафа за разрушенный балкон и повреждение четырех авто в новогоднюю ночь.

Видео: объединенная пресс-служба судов Петербурга.