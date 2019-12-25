Суд Петербурга назначил 40 тысяч рублей штрафа за разрушенный балкон и повреждение четырех авто в новогоднюю ночь

Петербургский суд рассмотрел дело хулигана, который в Новый год выпустил ракету бедствия и этим разрушил балкон, повредил 4 машины и две квартиры.

Мировой судья судебного участка №135 Петербурга огласила приговор в отношении мужчины, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 168 УК РФ (повреждение имущества по неосторожности). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По данным суда, 1 января прошлого года обвиняемый находился на балконе дома на Рыбацком проспекте. В связи с тем, что ночь была новогодняя, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, поэтому решил, что хочет использовать ракету бедствия.

В итоге ракета улетела на балкон соседей сверху, а там произошел выстрел шашки. Это привело к повреждению квартиры и разрушению балконного ограждения, куски которого помяли 4 автомобиля. Также стекла выбило в соседней квартире.

Общая сумма ущерба составила более 800 тысяч рублей.Мужчина вину признал и рассказал, что выпил коньяка, целился в Неву, а о том, куда попал ракетой, узнал из СМИ.

Суд назначил наказание в виде штрафа в 40 000 рублей, а также взыскал 106 935 рублей в пользу ЖКС Невского района. Остальные иски признаны судом по праву.

Ранее сообщалось, что спасатели эвакуировали трех человек во время горения балкона на Будапештской.

Фото: Piter.TV

