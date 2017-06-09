Спасатели эвакуировали трех человек во время горения балкона на Будапештской

Вечером в среду, 23 августа, в службу МЧС поступило сообщение о том, что в доме на Будапештской улице произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.
По данным службы, возгорание произошло на балконе четырехкомнатной квартиры. Полностью выгорел балкон площадью 8 квадратных метров.
Также из опасной зоны были эвакуированы три человека. Сведения о пострадавших людях не поступали.
Пожар ликвидировали почти за час. К его ликвидации было привлечено три единицы техники и 15 человек личного состава МЧС.
Ранее сообщалось, что в Лужском районе обнаружен обгоревший труп пенсионера после пожара.
Фото: Piter.TV
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