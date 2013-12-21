Директор НИИ вакцин и сывороток ФМБА Петербурга пропал в Москве

Его дочь обратилась в правоохранительные органы 6 сентября.

В Москве попал директор петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА Виктор Трухин. Родственники не могут связаться с ним несколько дней, пишет издание "РИА Новости" в четверг, 7 сентября.

Дочь главы НИИ Петербурга обратилась в правоохранительные органы 6 сентября, видела она отца в последний раз 3 сентября.

Отметим, что НИИ вакцин и сывороток ФМБА разрабатывает вакцины от гриппа, туберкулеза, гепатита и коронавируса. Кроме того, в институте создают препараты противоракового действия.

Ранее мы рассказывали о том, что пропавший грибник был найден парализованным в болоте Ленобласти.

Фото: ktovmedicine.ru