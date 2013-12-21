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Директор НИИ вакцин и сывороток ФМБА Петербурга пропал в Москве
Сегодня, 21:58
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Директор НИИ вакцин и сывороток ФМБА Петербурга пропал в Москве

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Его дочь обратилась в правоохранительные органы 6 сентября.

В Москве попал директор петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА Виктор Трухин. Родственники не могут связаться с ним несколько дней, пишет издание "РИА Новости" в четверг, 7 сентября.

Дочь главы НИИ Петербурга обратилась в правоохранительные органы 6 сентября, видела она отца в последний раз 3 сентября. 

Отметим, что НИИ вакцин и сывороток ФМБА разрабатывает вакцины от гриппа, туберкулеза, гепатита и коронавируса. Кроме того, в институте создают препараты противоракового действия.

Ранее мы рассказывали о том, что пропавший грибник был найден парализованным в болоте Ленобласти.

Фото: ktovmedicine.ru

Теги: нии вакцин и сывороток, пропал человек
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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