Директор НИИ вакцин и сывороток ФМБА Петербурга пропал в Москве

В Москве попал директор петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА Виктор Трухин. Родственники не могут связаться с ним несколько дней, пишет издание "РИА Новости" в четверг, 7 сентября.
Дочь главы НИИ Петербурга обратилась в правоохранительные органы 6 сентября, видела она отца в последний раз 3 сентября.
Отметим, что НИИ вакцин и сывороток ФМБА разрабатывает вакцины от гриппа, туберкулеза, гепатита и коронавируса. Кроме того, в институте создают препараты противоракового действия.
Ранее мы рассказывали о том, что пропавший грибник был найден парализованным в болоте Ленобласти.
Фото: ktovmedicine.ru
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