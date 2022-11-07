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Пропавший грибник был найден парализованным в болоте Ленобласти
Сегодня, 19:48
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Пропавший грибник был найден парализованным в болоте Ленобласти

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Мужчину госпитализировали в Токсовскую больницу.

Грибник, который пропал в лесу Всеволожского района Ленобласти, найден парализованным 3 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Комитета правопорядка и безопасности.

Мужчина 1963 года рождения ушел в лес 2 сентября. Его поисками занимались добровольцы ПСО "Экстремум". Пострадавший не мог двигаться. Стало известно, что у него парализована вся левая часть тела. 

На эвакуацию мужчины прибыли специалисты поисково-спасательной группы аварийно-спасательного формирования Всеволожского района. Пострадавшего госпитализировали в Токсовскую больницу.

Ранее мы рассказывали о том, что спасатели Новой Ладоги оперативно спасли мужчину в устье реки Волхов.

Фото: пресс-служба Комитета правопорядка и безопасности Ленобласти

Теги: грибники, пропал в лесу
Категории: Лента новостей, Происшествия, Тема дня, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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