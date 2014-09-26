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Спасатели Новой Ладоги оперативно спасли мужчину в устье реки Волхов
Сегодня, 12:05
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Спасатели Новой Ладоги оперативно спасли мужчину в устье реки Волхов

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Спасатели Ленинградской области снова спасли человека. В этот раз в устье реки Волхов местному жителю стало плохо.

Утром во вторник, 29 августа, оперативное действие спасателей из поисково-спасательного отряда города Новая Ладога спасло жизнь мужчины, находившегося в бедственной ситуации в устье реки Волхов. Благодаря действиям спасательной команды удалось предотвратить трагедию. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Инцидент произошел, когда мужчина находился на своей лодке в устье реки Волхов. Внезапно у него началось недомогание, и он оказался в затруднительной ситуации. 

Благодаря работе спасателей, пострадавший был быстро и осторожно доставлен на берег в районе базы отдыха "Креницы". Там его уже ждала бригада медиков скорой помощи.

Ранее сообщалось, что спасательная операция на Ладожском озере: 8 человек спасены с маломерного судна.

Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти
 

Теги: ленобласть, мужчина, спасатели
Категории: Лента новостей, Происшествия, Общество, Здоровье, Новости Ленинградской области,

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