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Спасательная операция на Ладожском озере: 8 человек спасены с маломерного судна
Сегодня, 11:40
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Спасательная операция на Ладожском озере: 8 человек спасены с маломерного судна

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В Ленинградской области чуть не утонули 8 человек на маломерном судне. Местные спасали оказали им помощь.

Вечером 28 августа оперативный дежурный аварийно-спасательной службы области получил тревожную информацию: маломерное судно с 8 человеками на борту столкнулось с бедствием на акватории Ладожского озера. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось предотвратить трагедию. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Для координации и проведения спасательной операции были мобилизованы дежурные смены поисково-спасательных отрядов города Шлиссельбург и Новой Ладоги. Спасатели приступили к операции немедленно после получения сигнала о бедствии.

Все 8 человек были эвакуированы с судна и доставлены в безопасное место. Некоторые из пострадавших были доставлены в деревню Лигово. Остальные пострадавшие были доставлены в город Новая Ладога.

Ранее сообщалось, что на Аптекарской набережной загорелся туристический автобус.

Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти
 

Теги: бедствие, ладожское озеро, спасение
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области, Общество,

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