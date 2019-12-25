Спасательная операция на Ладожском озере: 8 человек спасены с маломерного судна

В Ленинградской области чуть не утонули 8 человек на маломерном судне. Местные спасали оказали им помощь.

Вечером 28 августа оперативный дежурный аварийно-спасательной службы области получил тревожную информацию: маломерное судно с 8 человеками на борту столкнулось с бедствием на акватории Ладожского озера. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось предотвратить трагедию. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Для координации и проведения спасательной операции были мобилизованы дежурные смены поисково-спасательных отрядов города Шлиссельбург и Новой Ладоги. Спасатели приступили к операции немедленно после получения сигнала о бедствии.

Все 8 человек были эвакуированы с судна и доставлены в безопасное место. Некоторые из пострадавших были доставлены в деревню Лигово. Остальные пострадавшие были доставлены в город Новая Ладога.

Ранее сообщалось, что на Аптекарской набережной загорелся туристический автобус.

Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти

