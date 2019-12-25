На Аптекарской набережной загорелся туристический автобус

В Петроградском районе Петербурга произошел пожар, в котором полностью выгорел салон туристического автобуса. К счастью, никто не пострадал.

Утром в понедельник, 28 августа, спасателям поступило сообщение о том, что на Аптекарской набережной произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

По данным ведомства, пожар начался в салоне туристического автобуса, который полностью успел выгореть за время тушение.

На ликвидацию пожара спасатели потратили чуть более 20 минут. Сведений о пострадавших не поступало.

К ликвидации возгорания было привлечено две единицы специальной техники и 10 человек личного состава МЧС.

Ранее сообщалось, что шесть легковых автомобилей загорелись на парковке на Южном шоссе.

Фото: Piter.TV