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Шесть легковых автомобилей загорелись на парковке на Южном шоссе
Сегодня, 14:43
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Шесть легковых автомобилей загорелись на парковке на Южном шоссе

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Пожар ликвидировали через час после получения сигнала о возгорании.

Шесть легковых автомобилей загорелись на парковке во Фрунзенском районе Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Северной столице.

Инцидент произошел утром 27 августа на Южном шоссе. Огонь повредил автомобили ВАЗ 2114, Opel, Mitsubishi, Daewoo, Toyota и Nissan. Пожар ликвидировали через час после получения сигнала о возгорании. Причины инцидента не сообщаются. Сведений о пострадавших нет.

Ранее мы сообщали, что в детском саду Выборгского района вспыхнула кладовая.

Фото: Piter.tv

Теги: автомобиль, парковка, пожар, санкт-петербург, южное шоссе
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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