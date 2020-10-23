Шесть легковых автомобилей загорелись на парковке на Южном шоссе

Пожар ликвидировали через час после получения сигнала о возгорании.

Шесть легковых автомобилей загорелись на парковке во Фрунзенском районе Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Северной столице.

Инцидент произошел утром 27 августа на Южном шоссе. Огонь повредил автомобили ВАЗ 2114, Opel, Mitsubishi, Daewoo, Toyota и Nissan. Пожар ликвидировали через час после получения сигнала о возгорании. Причины инцидента не сообщаются. Сведений о пострадавших нет.

Ранее мы сообщали, что в детском саду Выборгского района вспыхнула кладовая.

Фото: Piter.tv