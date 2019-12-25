В детском саду Выборгского района вспыхнула кладовая

Площадь горения составила 2 "квадрата".

Сегодня, 26 августа, в детском саду Выборгского района на Луначарского, 1, горела кладовка. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу и Ленобласти.

Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей в 07:24. Кладовая находится на первом этаже учреждения. Площадь горения составила 2 "квадрата".

К 07:37 пожар ликвидировали. Сведения о пострадавших не поступали. Тушили огонь три единицы техники и 15 человек личного состава МЧС. Детали произошедшего выясняются.

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Фото: Piter.TV