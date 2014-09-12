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На Шаумяна пожар из-за мусора охватил 80 квадратов заброшки
Сегодня, 11:02
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

На Шаумяна пожар из-за мусора охватил 80 квадратов заброшки

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В Красногвардейском районе Петербурга спасатели час тушили пожар из-за мусора. Пламя охватило 80 квадратов.

Утром в пятницу, 25 августа, спасателям поступило сообщение о том, что в доме на улице Шаумяна начался пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

По данным службы, в двухэтажном неэксплуатируемом здании происходило горение мусора на площади 80 квадратных метров.

Через час после вызова возгорание было ликвидировано. Сведения о пострадавших не поступали. 

К ликвидации пожара было привлечено пять единиц специальной техники и 23 человека личного состава МЧС.

Ранее сообщалось, что спасатели эвакуировали трех человек во время горения балкона на Будапештской.

Фото: Piter.TV

Теги: красногвардейский район, мусор, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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