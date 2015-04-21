Замдиректора НИИ задержали по подозрению во взятке в Петербурге

Стоимость контракта превысила 227 млн рублей.

В среду, 23 ноября, сотрудники экономической полиции и региональное управление ФСБ задержали заместителя гендиректора петербургского НИИ вакцин и сывороток. Его подозревают в получении взятки в 30 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу.

Следствие полагает, что в конце 2018 года подозреваемый заключил сделку с руководством одной из птицефабрик. Он обязался помочь коммерческой фирме, чтобы она выиграла в конкурсе на поставку инкубационного куриного яйца для производства вакцины от гриппа. Стоимость контракта превысила 227 млн рублей. Сейчас оперативники устанавливают причастность подозреваемого к другим преступлениям.

Напомним, что бывших таможенников Петербурга суд отправил в колонию строгого режима. С октября 2019 года по июль 2020-го таможенные инспекторы получили взятку более 750 тыс. рублей. Деньги передали брокеры за сокращение сроков таможенного контроля и ускорение процесса выпуска товара, в том числе цветов, овощей и фруктов.

В итоге суд лишил свободы виновных на сроки от 7 лет до 7 лет 8 месяцев исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на пять лет со штрафом в размере двукратной суммы взятки.

Ранее петербургских сотрудников МВД заподозрили в распространении наркотиков. Троих правоохранителей задержали и передали в СК.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области