Бывших таможенников Петербурга суд отправил в колонию строгого режима

Уголовное преследование в отношении таможенных брокеров прекращено в связи с деятельным раскаянием и активным содействием следствию.

В понедельник, 14 ноября, Пушкинский суд Петербурга приговорил пятерых бывших сотрудников Южного таможенного поста Санкт-Петербургской таможни к лишению свободы в колонии строго режима. Их признали виновными в получении взятки в крупном размере группой лиц, пишут в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

С октября 2019 года по июль 2020-го таможенные инспекторы получили взятку более 750 тыс. рублей. Деньги передали брокеры за сокращение сроков таможенного контроля и ускорение процесса выпуска товара, в том числе цветов, овощей и фруктов.

В итоге суд лишил свободы виновных на сроки от 7 лет до 7 лет 8 месяцев исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на пять лет со штрафом в размере двукратной суммы взятки.

При этом уголовное преследование в отношении таможенных брокеров прекращено в связи с деятельным раскаянием и активным содействием следствию.

Ранее в багаже пассажира-иностранца в Пулково нашли 2,5 тыс. сим-карт. Мужчина не задекларировал 12 коробок с товаром.

Фото: Piter.tv

