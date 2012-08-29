В багаже пассажира-иностранца в Пулково нашли 2,5 тыс. сим-карт

Мужчина не задекларировал 12 коробок с товаром.

В Пулково задержали пассажира рейса Фергана – Санкт-Петербург, который попытался провезти в Северную столицу 12 коробок с незадекларированными сим-картами различных операторов. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ).

Мужчина, который оказался гражданином Узбекистана поспешно проследовал в "зелёный" коридор. При нём оказалось 2,5 тыс. сим-карт. Таможенникам он объяснил, что везёт из для друга и перед этим решил прогуляться в Петербурге.

Было принято решение о неотнесении перемещаемого гражданином товара к категории для личного пользования. Инспекторы вынесли определение о возбуждении дела об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП России. Иностранцу грозит грозит штраф в размере до двукратной стоимости товара и его конфискация.

Ранее мы сообщили о том, что выборгские таможенники пресекли незаконный ввоз 70 предметов одежды из Финляндии.

Фото: Пресс-служба СЗТУ