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Выборгские таможенники пресекли незаконный ввоз 70 предметов одежды из Финляндии

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Мужчина, постоянно проживающий в Иматре (Финляндия), пояснил, что хотел продать вещи в РФ. Однако он их не задекларировал.

Сотрудники таможенного поста МАПП Светогорск изъяли из автомобиля 70 предмтов одежды. В багажнике нашли незадекларированные пальто, пуховики, брюки и рубашки. Об этом сообщила пресс-служба СЗТУ.

Мужчина, постоянно проживающий в Иматре (Финляндия), пояснил, что хотел продать вещи в РФ. При этом данные товары он не задекларировал в письменной форме.

Возбуждено дело об административном правонарушении. Товар изъяли.

Ранее на Piter.tv: Женщина пыталась спрятать гашиш в коробке с капсулами для посуды.

Фото: пресс-служба СЗТУ

Теги: светогорск, таможня
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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