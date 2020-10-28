Выборгские таможенники пресекли незаконный ввоз 70 предметов одежды из Финляндии

Мужчина, постоянно проживающий в Иматре (Финляндия), пояснил, что хотел продать вещи в РФ. Однако он их не задекларировал.

Сотрудники таможенного поста МАПП Светогорск изъяли из автомобиля 70 предмтов одежды. В багажнике нашли незадекларированные пальто, пуховики, брюки и рубашки. Об этом сообщила пресс-служба СЗТУ.

Мужчина, постоянно проживающий в Иматре (Финляндия), пояснил, что хотел продать вещи в РФ. При этом данные товары он не задекларировал в письменной форме.

Возбуждено дело об административном правонарушении. Товар изъяли.

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Фото: пресс-служба СЗТУ