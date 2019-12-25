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Женщина пыталась спрятать гашиш в коробке с капсулами для посуды
Сегодня, 12:33
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Женщина пыталась спрятать гашиш в коробке с капсулами для посуды

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Около 900 г гашиша обнаружили кингисеппские таможенники на МАПП Ивангород.

При прохождении таможенного контроля гражданка сообщила сотрудникам таможенного поста об отсутствии при ней запрещенных предметов, а также товаров, подлежащих таможенному декларированию. По факту, женщина перевозила наркотические средства. Об этом сообщила пресс-служба СЗТУ.

Сотрудники таможни досмотрели содержимое и обнаружили картонную коробку с капсулами для посудомоечной машины. Однако, под бытовой химией находился сверток в полимерной пленке. Экспертиза показала, что женщина пыталась провезти гашиш, массой 867,63 г.

Товар изъят, возбуждено уголовное дело.

Также в Ленобласти присяжные вынесли наркодилерам обвинительный приговор за производство 4 тонн наркотиков.

Фото: пресс-служба СЗТУ

Теги: ивангород, кингисепп, наркотики
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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