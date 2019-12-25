Женщина пыталась спрятать гашиш в коробке с капсулами для посуды

Около 900 г гашиша обнаружили кингисеппские таможенники на МАПП Ивангород.

При прохождении таможенного контроля гражданка сообщила сотрудникам таможенного поста об отсутствии при ней запрещенных предметов, а также товаров, подлежащих таможенному декларированию. По факту, женщина перевозила наркотические средства. Об этом сообщила пресс-служба СЗТУ.

Сотрудники таможни досмотрели содержимое и обнаружили картонную коробку с капсулами для посудомоечной машины. Однако, под бытовой химией находился сверток в полимерной пленке. Экспертиза показала, что женщина пыталась провезти гашиш, массой 867,63 г.

Товар изъят, возбуждено уголовное дело.

Также в Ленобласти присяжные вынесли наркодилерам обвинительный приговор за производство 4 тонн наркотиков.

Фото: пресс-служба СЗТУ