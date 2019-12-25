В Ленобласти присяжные вынесли наркодилерам обвинительный приговор за производство 4 тонн наркотиков

Обнаруженного промежуточного продукта, согласно, заключениям экспертов, достаточно для производства еще более шести тонн наркотического средства.

В Ленинградском областном суде коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт по факту производства наркотика общей массой около 4 тонн. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Четверо подсудимых произвели около 4 тонн наркотических веществ в ангаре в поселке Обуховец Тосненского района. По указанному адресу подсудимыми была оборудована лаборатория, позволявшая производить наркотическое средство в масштабах, близких к промышленным. Обнаруженного промежуточного продукта, согласно, заключениям экспертов, достаточно для производства еще более шести тонн наркотического средства.

Подсудимые отрицали свою виновность, перекладывая ответственность на иных фигурантов дела.Однако коллегия вынесла единодушный обвинительный вердикт и посчитала, что организаторы производства не заслуживают снисхождения.

Ранее в Ленобласти под деревом нашли 1,5 кг наркотиков.

Фото: прокуратура Ленинградской области