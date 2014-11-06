В Ленобласти под деревом нашли 1,5 кг наркотиков

Возбуждено уголовное дело.

В Тосненском районе Ленобласти в 30 метрах от дороги под деревом нашли подозрительный свёрток, в котором оказались наркотики. Об этом стало известно Piter.tv.

Недалеко от дороги на поселок Чудской Бор был найден пакет зеленого цвета, в котором находились три запаянных полиэтиленовых пакетах с содержимым. В одном из пакетов был синтетический наркотик массой 501,4 грамма. Содержимое остальных двух пакетов, общей массой 1032,8 грамма, не исследовалось, пакеты не вскрывались. Общая масса трех пакетов с составляет около 1534,2 грамма.

Возбуждено уголовное дело.

Также на Парашютной наркокурьер при виде полицейских сбросил на землю сверток с 460 граммами наркотиков.

Фото: pxhere.com