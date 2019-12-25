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На Парашютной наркокурьер при виде полицейских сбросил на землю сверток с 460 граммами наркотиков
Сегодня, 8:52
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На Парашютной наркокурьер при виде полицейских сбросил на землю сверток с 460 граммами наркотиков

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Согласно справке о результатах исследования, в свёртке находился синтетический наркотик массой 469,5 грамма.

На Парашютной улице мужчина при виде полиции сбросил на землю сверток, в котором оказались наркотики. Об этом стало известно Piter.tv.

Инцидент произошел днём 26 октября при патрулировании. Полицейские задержали 28-летнего мужчину, который при их виде сбросил на землю сверток.

Согласно справке о результатах исследования, в свёртке находился синтетический наркотик массой 469,5 грамма.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт, пересылка наркотиков в особо крупном размере).

Ранее в  Петербурге задержали участников известной международной наркобанды.

Фото: Piter.tv

Теги: мвд, наркотики
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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