В Петербурге задержали участников известной международной наркобанды

В Петербурге задержали участников международной преступной группировки из Беларуси, которые распространяли наркотики в России. Добавим, что они поставляли запрещенные вещества из Евросоюза.Об этом в среду, 26 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на белорусское МВД.
Первого злоумышленника задержали в пункте оформления "Варшавский мост". 47-летний житель Бреста находился там с 77 кг гашиша. Было заведено уголовное дело.
Следователи вышли на след еще трех белорусов, которые были с первым фигурантом уголовного дела в одной группировке. У мужчин нашли 47 тыс. евро, более 130 тыс. российских рублей и пакетики с наркотиками. В ходе расследования стражи порядка выяснили, что еще несколько человек из этой банды находятся в Петербурге. На Думской улице злоумышленников задержали. У молодых людей при себе были свертки с мефедроном и 800 тыс. долларов. Деньги подозреваемые получили преступным путем.
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Фото: Piter.tv
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