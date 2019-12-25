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В Петербурге подполковника полиции подозревают в получении взятки
Сегодня, 13:00
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В Петербурге подполковника полиции подозревают в получении взятки

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По версии следователей, подозреваемый взял с предпринимателя деньги за покровительство сделке с недвижимостью.

В Петербурге вечером, 25 октября, задержали подполковника ГУ МВД. Его подозревают в получении взятки, сообщили в 78.ru.

Правоохранителя поймали с поличным около станции метро "Новочеркасская". Бизнесмен передал ему миллион рублей. Есть версия, что ситуация была подставная, и хитрый коммерсант передал "помощнику" муляж.

Задержанного доставили в Главное управление Следственного комитета РФ по Петербургу. По версии следователей, подозреваемый взял с предпринимателя деньги за покровительство сделке с недвижимостью.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подробности уточняются. 

Ранее на Piter.tv: в подмосковном доме Собчак проводят обыски.

Фото: pexels

Теги: взятка, гу мвд, задержание, подозрение, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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