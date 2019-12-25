В Петербурге подполковника полиции подозревают в получении взятки

В Петербурге вечером, 25 октября, задержали подполковника ГУ МВД. Его подозревают в получении взятки, сообщили в 78.ru.
Правоохранителя поймали с поличным около станции метро "Новочеркасская". Бизнесмен передал ему миллион рублей. Есть версия, что ситуация была подставная, и хитрый коммерсант передал "помощнику" муляж.
Задержанного доставили в Главное управление Следственного комитета РФ по Петербургу. По версии следователей, подозреваемый взял с предпринимателя деньги за покровительство сделке с недвижимостью.
На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подробности уточняются.
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Фото: pexels
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