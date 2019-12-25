  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В подмосковном доме Собчак проводят обыски
Сегодня, 12:19
111
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

В подмосковном доме Собчак проводят обыски

0 0

Обыски проводятся по делу в отношении ее коммерческого директора.

В подмосковном доме журналистки Ксении Собчак проводят обыски. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Обыски в доме Собчак проводятся по делу в отношении ее коммерческого директора Кирилла Суханова, которого обвиняют в вымогательстве. При этом, по словам источника в правоохранительных органах, у самой журналистки никакого процессуального статуса нет.

Отметим, что Кирилл Суханов был задержан во вторник, 25 октября. Его доставили в ГСУ ГУ МВД по Москве для проведения следственных действий.

Ранее Меладзе обвинил Корчевникова в подлости.

Фото: YouTube / Осторожно: Собчак

Теги: дом, ксения собчак, обыски, подмосковье
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии