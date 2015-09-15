Петербургских сотрудников МВД заподозрили к распространении наркотиков

Троих правоохранителей задержали и передали в СК.

Представителями управления собственной безопасности главка Петербурга и сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков задержали троих полицейских, которые подозреваются в организации наркомафии. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ.

На коллег правоохранителям удалось выйти в ходе расследования, связанного с распространением запрещённых веществ при помощи "закладок". Задержания прошли по месту жительства сотрудников полиции.

Фигурантов дела передали в СК. Идут мероприятия по поиску других участников группы, возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что трое мужчин задержаны за культивацию каннабиса в Петербурге.

Фото: Piter.TV