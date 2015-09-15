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Петербургских сотрудников МВД заподозрили к распространении наркотиков
Сегодня, 15:42
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Петербургских сотрудников МВД заподозрили к распространении наркотиков

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Троих правоохранителей задержали и передали в СК.

Представителями управления собственной безопасности главка Петербурга и сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков задержали троих полицейских, которые подозреваются в организации наркомафии. Об этом сообщила пресс-служба  ГУ МВД РФ.

На коллег правоохранителям удалось выйти в ходе расследования, связанного с распространением запрещённых веществ при помощи "закладок". Задержания прошли по месту жительства сотрудников полиции. 

Фигурантов дела передали в СК. Идут мероприятия по поиску других участников группы, возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что трое мужчин задержаны за культивацию каннабиса в Петербурге.

Фото: Piter.TV

Теги: криминал, мвд рф, наркоторговля, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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