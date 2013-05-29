Трое мужчин задержаны за культивацию каннабиса в Петербурге

Во вторник, 22 ноября, в ходе реализации оперативной информации были задержаны трое мужчин 32, 38 и 35 лет, которые осуществляли незаконную культивацию и хранение каннабиса в квартире одного из домов по Парголовскому переулку. Об этом стало известно Piter.TV.
В результате обысков оперативники изъяли у злоумышленников электронные весы, вакууматор с полимерными пакетами, части наркосодержащих растений, наркотическое средство амфетамин, а также 59 кустов с корневой системой, которые исследует экспертиза.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщили о том, что женщина пыталась спрятать гашиш в коробке с капсулами для посуды,
Фото: Piter.TV
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