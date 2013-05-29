Трое мужчин задержаны за культивацию каннабиса в Петербурге

В ходе обысков оперативники изъяли 59 кустов.

Во вторник, 22 ноября, в ходе реализации оперативной информации были задержаны трое мужчин 32, 38 и 35 лет, которые осуществляли незаконную культивацию и хранение каннабиса в квартире одного из домов по Парголовскому переулку. Об этом стало известно Piter.TV.

В результате обысков оперативники изъяли у злоумышленников электронные весы, вакууматор с полимерными пакетами, части наркосодержащих растений, наркотическое средство амфетамин, а также 59 кустов с корневой системой, которые исследует экспертиза.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что женщина пыталась спрятать гашиш в коробке с капсулами для посуды,

Фото: Piter.TV