Замглавы Василеостровского района Пономарева отправили под стражу

Он будет находиться в СИЗО два месяца.

Суд отправил в СИЗО замглавы Василеостровского района Игоря Пономарева. Он пробудет под арестом до ноября. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга сегодня, 10 сентября.

В пятницу, 9 сентября, Пономарева задержали в Петербурге. Его подозревают в мошенничестве и превышении должностных полномочий. В эту субботу чиновнику было предъявлено обвинение. Однако подозреваемый вину не признал.

Адвокат чиновника просил избрать вместо реального ареста домашний, залог или подписку и невыезде и надлежащем поведении. Но защитнику отказали.

Известно, что Пономарев официально трудоустроен. Проживает в квартире вместе с женой, тремя детьми и родителями-инвалидами. На работе его характеризуют положительно, он имеет награды и грамоты.

Ранее на Piter.tv: Ранее суд Петербурга арестовал бизнесмена из дела о василеостровских уборщиках. Задорожный вину не признал, под арестом он будет находиться два месяца.

Фото: Piter.tv