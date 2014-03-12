  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Замглавы Василеостровского района Пономарева отправили под стражу
Сегодня, 20:30
82
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Замглавы Василеостровского района Пономарева отправили под стражу

0 0

Он будет находиться в СИЗО два месяца.

Суд отправил  в СИЗО замглавы Василеостровского района Игоря Пономарева. Он пробудет под арестом до  ноября. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга сегодня, 10 сентября.

В пятницу, 9 сентября, Пономарева задержали в Петербурге. Его подозревают в мошенничестве и превышении должностных полномочий. В эту субботу чиновнику было предъявлено обвинение. Однако подозреваемый вину не признал. 

Адвокат чиновника просил избрать  вместо реального ареста домашний, залог или подписку и невыезде и надлежащем поведении. Но защитнику отказали. 

Известно, что Пономарев официально трудоустроен. Проживает в квартире вместе с женой, тремя детьми и родителями-инвалидами. На работе его характеризуют положительно, он имеет награды и грамоты. 

Ранее на Piter.tv:  Ранее суд Петербурга арестовал бизнесмена из дела о василеостровских уборщиках. Задорожный вину не признал, под арестом он будет находиться два месяца. 

Фото: Piter.tv

Теги: замглавы василеостровского района, мошенничество, отправили в сизо, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии