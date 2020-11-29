Суд Петербурга арестовал бизнесмена из дела о василеостровских уборщиках

Задорожный вину не признал, под арестом он будет находиться два месяца.

В среду, 7 сентября, Василеостровский суд Петербурга арестовал на предпринимателя Михаила Задорожного. Его обвиняют в особо крупном мошенничестве, пишет объединенная пресс-служба судов города.

Как сообщает "Фонтанка", задержанный одновременно с ним начальник василеостровского отдела здравоохранения Никита Тихонов — на подписке. Третьему задержанному — специалисту двух поликлиник Максимовой — мера пресечения пока не избрана.

Задорожный вину не признал, под арестом он будет находиться два месяца.

Ранее главу отдела здравоохранения района Петербурга взяли под стражу по делу о хищении 77 млн рублей. Следствие полагает, что из бюджета похитили не менее 77 млн рублей, которые выделяли на уборку поликлиник.

Фото: Piter.tv

