Главу отдела здравоохранения района Петербурга взяли под стражу по делу о хищении 77 млн рублей

Начальника отдела здравоохранения Василеостровского района Петербурга Никиту Тихонова задержали полицейские по уголовному делу об особо крупном мошенничестве и о превышении должностных полномочий. Также были задержаны еще трое сотрудников районной администрации, пишет "Фонтанка" 6 сентября.
Следствие полагает, что из бюджета похитили не менее 77 млн рублей, которые выделяли на уборку поликлиник. В материалах прокурорской проверки отмечено, что эта сумма превышает оценки следствия в 2,5 раза. Документы направили в антимонопольную службу.
С Тихоновым и сотрудниками администрации задержали предпринимателя и гендиректора ООО "Мирный-55" Михаила Задорожного. Его компания исполняет подряды по комплексной уборке нескольких поликлиник района. По мнению следствия, работники районной администрации обеспечили контракты, а средства на счет подрядчика перечисляли безосновательно.
Фото: Piter.tv
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