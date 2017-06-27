Главу отдела здравоохранения района Петербурга взяли под стражу по делу о хищении 77 млн рублей

Следствие полагает, что из бюджета похитили не менее 77 млн рублей, которые выделяли на уборку поликлиник.

Начальника отдела здравоохранения Василеостровского района Петербурга Никиту Тихонова задержали полицейские по уголовному делу об особо крупном мошенничестве и о превышении должностных полномочий. Также были задержаны еще трое сотрудников районной администрации, пишет "Фонтанка" 6 сентября.

Следствие полагает, что из бюджета похитили не менее 77 млн рублей, которые выделяли на уборку поликлиник. В материалах прокурорской проверки отмечено, что эта сумма превышает оценки следствия в 2,5 раза. Документы направили в антимонопольную службу.

С Тихоновым и сотрудниками администрации задержали предпринимателя и гендиректора ООО "Мирный-55" Михаила Задорожного. Его компания исполняет подряды по комплексной уборке нескольких поликлиник района. По мнению следствия, работники районной администрации обеспечили контракты, а средства на счет подрядчика перечисляли безосновательно.

Фото: Piter.tv

