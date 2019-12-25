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Замглавы Василеостровского района Пономарева задержали в Петербурге
Сегодня, 21:30
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Замглавы Василеостровского района Пономарева задержали в Петербурге

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С первой половины дня Пономарев был на допросе СК по Василеостровскому району.

В пятницу, 9 сентября, заместителя главы администрации Василеостровского района Игоря Пономарева задержали в Петербурге. Об этом пишет "Фонтанка" 9 сентября. 

С первой половины дня Пономарев был на допросе СК по Василеостровскому району. Ему "припомнили конкурсы на уборку поликлиник", пишет издание. После этого около 20:00 было принято решение о его процессуальном задержании.

Ранее суд Петербурга арестовал бизнесмена из дела о василеостровских уборщиках. Задорожный вину не признал, под арестом он будет находиться два месяца. 

Фото: Piter.tv

Теги: задержание, замглавы василеостровского района, пономарев
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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