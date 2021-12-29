В Нижегородской области нашли тело девочки, которая пропала в 2013 году

Предварительное расследование уголовного дела по факту исчезновения подростка возобновлено.

В Нижегородской области обнаружили тело девочки, которая пропала восемь лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

По версии следствия, 15-летняя девочка, страдающая синдромом Дауна, вышла 21 июня 2013 года из своего дома, который расположен в рабочем поселке Гидроторф. Обратно она не вернулась. В тот же день были организованы ее поиски. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

Установить местонахождение подростка не удалось. В 2015 году предварительное расследование дела приостановили, однако поисковые мероприятия не прекратились. Осенью прошлого года в окрестностях Гидроторфа были обнаружены костные останки человека.

При проведении судебно-медицинской экспертизы установлено, что повреждений криминального характера на останках не имеется. Кроме того, родственники пропавшей девочки опознали одежду, в которой была их девочка в 2013 году. из сообщения СУ СКР по Нижегородской области

Предварительное расследование уголовного дела по факту исчезновения подростка возобновлено.

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Видео: СУ СКР по Нижегородской области