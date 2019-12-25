Выпущенный новый «Подорожник» посвятили Дню народного единства

Юные художники удивили город.

В Петербурге выпустили лимитированный "Подорожник", посвящённый Дню народного единства и Году единства народов России. Коллекционный проездной презентовали в Ленинградском зоопарке.

Дизайн разработала молодёжь Петроградского района Петербурга. Образами стали бурый и белый медведи, а также Жар-птица.

Глава районной администрации Дмитрий Ваньчков подчеркнул, что этот случай показывает, как молодёжь, которой предстоит лечить, строить и руководить страной, уже сейчас приобщается к важному и полезному делу.

В честь нового "Подорожника" транспортные предприятия города подарили игрушки белой медведице Хаарчаане.

Презентация проездного стала продолжением проекта Петербургского метрополитена "Рисуем народные сказки в метро". Финалисты конкурса летом 2026 года оформили шесть вагонов подземки в единой тематике русских народных сказок.

Ранее мы рассказывали о том, что с 1 ноября стартовали продажи "Подорожника", выпущенного к 175-летию магистрали из Петербурга в Москву.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга