Город уже пятый день является лидером по статистике смертей от COVID-19.

В воскресенье, 5 июля, стало известно, что за сутки от коронавируса в Петербурге умирают в два раза больше, чем в Москве. Об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

За прошедшие сутки в официальную статистику города по коронавирусу внесли еще 42 смерти. Таким образом, Петербурга снова стал первым по количеству смертельных случаев. В Москве за это же время зафиксировали 24 смерти, в Московской области - 11.

Напомним, что Санкт-Петербург уже пятый день является лидером по статистике смертей от COVID-19. Всего с начала пандемии в городе погибли 1345 человек.

Ранее мы писали, что в Петербурге выявлено 275 случаев заражения COVID-19.

Фото: Pixabay