"Академик Фёдоров" увёз полярников к берегам льдов

Стартовала 72-я антарктическая экспедиция.

Участники 72-й российской антарктической экспедиции отправились из Санкт-Петербурга к берегам Антарктиды на борту научно-экспедиционного судна "Академик Фёдоров". Об этом 5 ноября рассказали в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

Уточняется, что перед учёными стоит задача не просто провести полевые изыскания, а реализовать масштабную научную программу с применением самых современных технологий.

Директор ААНИИ Александр Макаров отметил, что в этом году институт рассчитывает реализовать очень амбициозный проект в районе станции "Восток" и получить уникальные данные, которые прольют свет на глобальные климатические изменения и процессы, происходящие на планете.

"Академик Фёдоров" доставит полярников для проведения работ и выполнит ключевые задачи по снабжению отечественных станций. Судно транспортирует топливо, продукты, оборудование и необходимые строительные материалы.