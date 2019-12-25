"Академик Фёдоров" увёз полярников к берегам льдов

Участники 72-й российской антарктической экспедиции отправились из Санкт-Петербурга к берегам Антарктиды на борту научно-экспедиционного судна "Академик Фёдоров". Об этом 5 ноября рассказали в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).
Уточняется, что перед учёными стоит задача не просто провести полевые изыскания, а реализовать масштабную научную программу с применением самых современных технологий.
Директор ААНИИ Александр Макаров отметил, что в этом году институт рассчитывает реализовать очень амбициозный проект в районе станции "Восток" и получить уникальные данные, которые прольют свет на глобальные климатические изменения и процессы, происходящие на планете.
"Академик Фёдоров" доставит полярников для проведения работ и выполнит ключевые задачи по снабжению отечественных станций. Судно транспортирует топливо, продукты, оборудование и необходимые строительные материалы.
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