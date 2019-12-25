В больнице Филатова от коронавируса вылечились более 700 детей

Медучреждение начало принимать маленьких пациентов с COVID-19 с 1 марта.

В Детской городской клинической больнице №5 имени Н.Ф. Филатова с начала пандемии лечение от коронавируса прошли более 700 детей. Об этом сообщил Комитет по здравоохранению Петербурга.

Больница Филатова является одним из крупнейших детских стационаров в СЗФО. Медучреждение начало принимать маленьких пациентов с COVID-19, подозрением на новую коронавирусную инфекцию, симптомами ОРВИ и пневмониями с 1 марта. В стационар поступают петербуржцы в возрасте от 0 до 18 лет. Самому маленькому пациенту было всего 2 дня.

С марта лечение в больнице прошли 973 пациента – 744 ребенка и 229 лиц по уходу. Сейчас в медучреждении с COVID-19 лежат 76 детей и 17 лиц по уходу.

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