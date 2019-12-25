Стала известна реальная смертность от коронавируса в Петербурге

В первой половине этого года в Петербурге умерло на 3915 человек больше, чем в 2019 году.

За первое полугодие 2020 года смертность в Петербурге выросла на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост смертности связан с коронавирусной инфекцией. Об этом "Петербургскому Дневнику" сообщил глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец.

В первой половине этого года в Петербурге умерло на 3915 человек больше, чем в 2019 году. При этом 90% смертей так или иначе связана с коронавирусом, заявил Дмитрий Лисовец.

Первопричиной смерти коронавирус стал у 1281 человека в Петербурге. Еще у 2464 человек COVID-19 был установлен в качестве сопутствующего заболевания. Но точную причину смерти всё равно выясняют патологоанатомы, на это может уходить месяц и более. Именно поэтому статистика смертей всегда запаздывает.

Глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга сообщил, что среди умерших от коронавируса мужчин 75% составляют люди старше 60 лет, а 93% умерших среди женщин — женщины старше 55 лет. Также у более, чем 60% пациентов были сопутствующие заболевания.

В Петербурге 38 подопечных ПНИ скончались от коронавируса.

Фото: Piter.TV