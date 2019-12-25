В Петербурге 38 подопечных ПНИ скончались от коронавируса

Коронавирус подтвердился у 411 проживающих в ПНИ № 10 и у 56 сотрудников.

За три весенних месяца в больницах Петербурга скончались 76 подопечных психоневрологического интерната (ПНИ) № 10. Такую информацию "Фонтанке" предоставил директор учреждения Иван Верёвкин.

При этом у 38 из 76 умерших был подтвержден коронавирус. Подавляющее большинство – пожилые люди. С 25 мая в психоневрологическом интернате не было выявлено новых случаев вирусной инфекции. Сейчас в учреждении живут 664 пациента, всего ПНИ рассчитан на 1000 мест.

Коронавирус подтвердился у 411 проживающих в ПНИ № 10 и у 56 сотрудников.

В Петербурге подвели итоги трёх месяцев по борьбе с коронавирусом.

Фото: Piter.TV