В Петербурге 38 подопечных ПНИ скончались от коронавируса

За три весенних месяца в больницах Петербурга скончались 76 подопечных психоневрологического интерната (ПНИ) № 10. Такую информацию "Фонтанке" предоставил директор учреждения Иван Верёвкин.
При этом у 38 из 76 умерших был подтвержден коронавирус. Подавляющее большинство – пожилые люди. С 25 мая в психоневрологическом интернате не было выявлено новых случаев вирусной инфекции. Сейчас в учреждении живут 664 пациента, всего ПНИ рассчитан на 1000 мест.
Коронавирус подтвердился у 411 проживающих в ПНИ № 10 и у 56 сотрудников.
В Петербурге подвели итоги трёх месяцев по борьбе с коронавирусом.
Фото: Piter.TV
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