Погибший на СВО 20-летний медик из Петербурга награжден Орденом Мужества

Память о герое, спасшем более тысячи жизней, увековечена в школе и на хоккейном турнире его имени.

Артем Сугробов, написавший стихи о любви к Родине за два дня до начала СВО, воплотил свои слова в жизнь. Бывший хоккеист и студент Академии милиции в 19 лет стал одним из самых молодых медиков – старшим группы эвакуации, совершив более 500 успешных вылазок и спасая жизни товарищей, пишет "КП-Петербург".

С детства, воспитанный в семье врача и инженера, он грезил военной службой и обожал хоккей. Именно спорт закалил в нем командный дух, который он позже проявил на передовой. Начав службу связистом, он по собственной инициативе помогал врачам, вскоре ему предложили окончательно перейти в медики и работать в эвакуации.

За мужество и спасение погибавших Артем был посмертно награжден медалью и Орденом Мужества. В апреле 2024 года его жизнь оборвал удар дрона во время выполнения боевой задачи. Память о герое, спасшем более тысячи жизней, увековечена в школе и на хоккейном турнире его имени.

