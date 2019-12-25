В Петербурге и Ленобласти около 43 тысяч медиков получают спецвыплату от СФР

Размер специальной социальной выплаты составляет от 4,5 до 50 тысяч рублей.

Около 43 тысяч медиков из Петербурга и Ленобласти получают специальную социальную выплату от регионального Отделения СФР. Как отметили в пресс-службе Социального фонда по Петербургу и Ленобласти, количество работников, которые получают данную меру государственной поддержки, ежегодно увеличивается. В июне 2026 года сумма специальной медицинской выплаты составила почти 2,5 миллиарда рублей.

С 2023 года, момента установления специальной социальной выплаты отдельным категориям медицинских работников, количество ее получателей увеличилось более чем на 3 тысячи человек. Константин Островский, управляющий Отделением Социального фонда по СПБ и ЛО

Право на ежемесячную добавку к заработной плате имеют сотрудники первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также работники станций и отделений скорой помощи. Но только при условии, что медорганизация, где они работают, входит в государственную или муниципальную системы здравоохранения, участвует в базовой или территориальной программах обязательного медицинского страхования.

Медработнику не требуется писать заявление для получения данной выплаты. Отделение Социального фонда перечисляет деньги автоматически на основании данных медицинских организаций. А вот медицинские организации обязаны ежемесячно формировать электронный реестр работников, имеющих право на получение данной выплаты, указывать размер назначаемой доплаты и передавать эту информацию Социальному фонду.

Размер специальной социальной выплаты составляет от 4,5 до 50 тысяч рублей. Величина суммы, которую получит конкретный специалист, зависит от множества факторов: категории сотрудника, вида медицинского учреждения и численности жителей населенного пункта, в котором расположено учреждение. Максимальный размер выплаты полагается врачам, работающим в медицинских учреждениях, расположенных в населенных пунктах с населением менее 50 тысяч жителей.

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге семьи с детьми смогут оформить новую ежегодную выплату с 1 июня.

Фото: Piter.tv