В больнице Святителя Луки занимаются реабилитацией ветеранов и военнослужащих СВО

Реабилитация после боевых травм – это сложная задача, требующая современных методов определения потенциала восстановления и профессионального подхода к лечению таких пациентов.

Правительство Петербурга приняло решение включить больницу Святителя Луки в программу маршрутизации для ветеранов и участников специальной военной операции (СВО), которым требуется медицинская реабилитация. О том, как осуществляется реабилитация, "Петербургскому дневнику" рассказал Сергей Забиров, руководитель центра медицинской реабилитации и заведующий отделением медицинской реабилитации взрослых с нарушением функции ЦНС, врач-невролог, врач физической и реабилитационной медицины кандидат медицинских наук.

Больница принимает пациентов на реабилитацию со всей территории России. С 2022 года здесь осуществляется специализированная диагностика и восстановительное лечение спинальных травм ветеранов специальной военной операции, в том числе из Донбасса. Поэтому участие стационара в реабилитационной программе для специалистов не стало новшеством – они были готовы к этому.

Реабилитация после боевых травм – это сложная задача, требующая современных методов определения потенциала восстановления и профессионального подхода к лечению таких пациентов.

Ранее мы сообщили о том, что на СВО погиб адвокат "ночного губернатора" Петербурга.

Фото: Александр Глуз/"Петербургский дневник"