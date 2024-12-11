На СВО погиб адвокат "ночного губернатора" Петербурга

Кузьминых был снайпером в разведывательном подразделении в зоне СВО.

Петербургский адвокат Константин Кузьминых, защищавший криминального авторитета Владимира Барсукова (Кумарина), погиб в зоне СВО. Об этом близким юриста сообщил Военный комиссариат Петербурга, пишет 47news.

Константин Кузьминых добровольно ушел на СВО в конце октября 2024 года. Близкое окружение 55-летнего юриста отмечали, что для них данное решение было неожиданным. Кузьминых был снайпером в разведывательном подразделении в зоне СВО.

Вплоть до ухода на СВО юрист защищал арестованного в 2007 году лидера преступного "тамбовского" сообщества Владимира Барсукова (Кумарина), многим известного как "ночной губернатор Петербурга".

Также в Петербурге участника СВО зарезали осколком зеркала.

Фото: pxhere