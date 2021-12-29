"Ночного губернатора" Барсукова подозревают в подстрекательстве к убийству

Это пятое уголовное дело в отношении губернатора.

Следственный комитет завершил расследование очередного уголовного дела в отношении Владимира Барсукова, узнал "Деловой Петербург". Мужчину, которого называют "ночным губернатором", обвиняют в подстрекательстве к двум убийствам.

Это уже пятое уголовное дело в отношении бывшего бизнесмена. Сейчас адвокаты изучают материалы, которые собрало следствие. Предполагается, что мужчина спровоцировал криминальную группу на убийство своего охранника и родственника. Речь идет о Георгии Позднякове и Яне Гуревском. Оба были убиты в 2000 году. В 2012 году Барсукова уже обвиняли по этому делу, но прокуратура вернула дело следствию.

Барсуков (Кумарин) был главарем "Тамбовской" ОПГ. Ему назначили 24 года лишения свободы.

Фото: Piter.tv