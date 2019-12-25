Петербург готовится ко второй волне коронавируса

Глава города выразил надежду, что такого сценария все-таки удастся избежать.

Губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире программы "Новый взгляд" на телеканале "78" рассказал о подготовке города ко второй волне пандемии коронавируса. По словам градоначальника, власти Северной столицы советуются с учеными, проводят соответствующие консультации и строят модели возможного развития событий.

Беглов уверен, что город должен быть готов ко второй волне, при этом он хотел бы избежать такого сценария. Но это зависит от многого. Губернатор еще раз попросил горожан соблюдать правила безопасности. Он заявил, что часто бывал в красных зонах и больницах, где лежат тяжелые пациенты и говорят: "Неужели мне было трудно надеть маску и перчатки?".

Градоначальник отметил, что в город могут приехать туристы, в сентябре школьники вернутся к занятиям, а кто-то съездит в отпуск. Все это может привести к осложнению эпидемиологической обстановки.

По словам Беглова, в настоящий момент поставлена задача готовить не временные госпитали, наподобие "Ленэкспо", а полноценные стационары. В частности, было усилено финансирование Колпинской больницы, в Госпитале для ветеранов войн начинают строить новый корпус.

Ранее мы писали, что детские оздоровительные лагеря откроют в Петербурге в июле.

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