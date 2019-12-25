Детские оздоровительные лагеря откроют в Петербурге в июле

Семь лагерей будут функционировать на территории города, еще 29 будут работать этим летом в Ленобласти.

В июле в Петербурге начнут открываться детские оздоровительные лагеря. Семь из них будут работать на территории города, еще 29 – в Ленобласти. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Некоторые из лагерей начнут готовиться к приему детей уже с начала следующей недели. Так, 29 июня подготовка к оздоровительной кампании стартует в трех лагерях в Курортном районе – "Заря", "Солнечный" и "Молодежное". Еще пять лагерей, из числа тех, что расположены в Ленобласти, начнут готовиться к приезду школьников со 2 июля.

По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, до конца лета планируется провести четыре смены по 15 дней. За это время в лагерях смогут отдохнуть более 26 тысяч детей. Бесплатные путевки получат дети от 7 до 15 лет из малообеспеченных семей. Кроме того, льготы получат дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, из неполных и многодетных семей. На бесплатную путевку могут рассчитывать дети медиков, которые работали с коронавирусными больными.

Ранее мы писали, что с 28 июня разрешается посещение парков Петербурга.

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