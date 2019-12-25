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С 28 июня разрешается посещение парков Петербурга
Сегодня, 19:00
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smirenny

С 28 июня разрешается посещение парков Петербурга

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Летние кафе заработают с понедельника, 29 июня.

Глава города внес изменения в постановление №121: с воскресенья, 28 июня, петербуржцы смогут гулять по паркам, садам и скверам. Об этом сообщил телеканал "Санк-Петербург".

Однако горожанам все еще придется соблюдать некоторые условия. Например, аттракционы и торговые точки все еще будут закрыты. Отмечается, что Ленинградский зоопарк также разрешено посещать. 

Днем позже, 29 июня, летние кафе начнут работу: расстояние между столиками должно быть не менее 1,5 метра. Салоны красоты могут предоставлять услуги маникюра и педикюра по записи. 

Ранее мы писали, что минкульт рассчитывает открыть кинотеатры в середине июля.

Фото: pixabay

Теги: коронавирус, парки, посещение парков, скверы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

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