Если позволит эпидемиологическая ситуация.

Минкульт рассчитывает открыть кинотеатры в середине июля. Об этом рассказала глава ведомства Ольга Любимова, пишет агентство "РИА Новости".

По её словам, кинотеатры могут начать работать с 15 июля в регионах, где это позволит сделать эпидемиологическая ситуация. Любимова подчеркнула, что окончательную дату должен выбрать губернатор.

Для того, чтобы мы дождались премьер, открыты должны быть все кинотеатры. Ольга Любимова, министр культуры России

Она назвала дату 15 июля "по-прежнему актуальной".

Ранее мы писали о том, что российские кинотеатры в 2020 году потеряли миллиарды рублей.

Видео: government.ru