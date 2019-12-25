Кинотеатры могут потерять около 38 миллиардов рублей прокатных сборов.

Российские кинотеатры в 2020 году потеряли миллиарды рублей. Об этом говорят данные, которые подготовила Ассоциация владельцев кинотеатров.

По их подсчётам, в 2020 году кинотеатры могут потерять около 38 миллиардов рублей прокатных сборов. Таким образом, если большинство кинотеатров смогут открыться с 15 июля, то суммарная потеря индустрии составит 48 миллиардов.

Известно, что в 2019 году кассовые сборы показали результат в 55,5 миллиардов рублей. По 2020 году был запланирован рост доходов на 8% - кассовые сборы должны были увеличиться до 60 миллиардов. Но из-за пандемии рынок в 2020 потерял 38 миллиардов от прогнозируемой суммы.

Среди факторов, которые будут тормозить рост, эксперты приводят неполное открытие всех кинотеатров после пандемии, социальная осторожность зрителей, сокращение потока зрителей, а также сокращение фильмов в прокате.

Ранее эксперт рассказал, когда киноиндустрия вернется в состояние "докоронавирусной эпохи".