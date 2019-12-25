Эксперт рассказал, когда киноиндустрия вернется в состояние "докоронавирусной эпохи"

По его мнению, прежний ритм работы не удастся восстановить как минимум до 2022 года.

Бывший руководитель Disney, а ныне генеральный директор американской кинотеатральной сети Cinemark Марк Зоради рассказал, когда киноиндустрия вернется в состояние "докоронавирусной эпохи". По словам специалиста, прежний ритм работы не удастся восстановить как минимум до 2022 года, пишет издание Deadline.

Зоради заявил, что студиям пришлось изменить графики премьер, чтобы адаптироваться под новый режим, во время которого нельзя снимать и заниматься постпроизводством. Согласно прогнозам специалиста, 2021 год будет годом восстановления после провала, случившегося с индустрией в 2020 году.

При этом он уверен в успехе грядущих премьер. А именно фантастического триллера Кристофера Нолана "Довод", главные роли в котором исполнили Джон Дэвид Вашингтон и Роберт Паттинсон, а также ремейка мультфильма "Мулан" от Disney. Обе ленты, как ожидается, появятся в прокате в этом июле.

По информации Screen Rant, Cinemark начнет открывать свои кинотеатры уже 19 июня. По словам Зоради, этот процесс будет поэтапным, то есть не стоит ожидать открытия сразу всех объектов и работы на полную мощь.

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