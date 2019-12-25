Коммунисты потребовали запретить ремейки советских мультфильмов

Они обратились в Госдуму с требованием запретить перерисовывать любимых героев.

"Коммунисты России" обратились в Госдуму с требованием на законодательном уровне запретить "уродовать советские мультфильмы" и перерисовывать любимых героев. Об этом пишут "РИА Новости".

По словам председателя партии Максима Сурайкина, к ним обращались граждане разного возраста, возмущенные промороликами ремейка мультсериала "Ну, погоди!". По словам "Коммунистов России", Волк стал отталкивающим, действительно страшным и похожим на андроида или какого-то коллектора. Также они отметили деградацию зайца и заявили, что такое творчество детям смотреть категорически нельзя.

"Золотой фонд советских мультфильмов должен быть неприкосновенен (…) Надо прекратить и законодательно запретить это бесконечное заимствование, да еще и извращение культурного пространства эпохи СССР", - отметил Сурайкин.

Тем временем зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила, что законодательно запретить выпускать ремейки советских мультфильмов нельзя. Она напомнила, что существует право обладателя, а успех или неуспех уже определяют зрители.

Ранее в сети появились рисунки обновленного Волка из мультсериала "Ну, погоди!", перезапуск которого готовит "Союзмультфильм". Пользователи интернета раскритиковали арт-дизайн. В студии заявили, что это неокончательный образ Волка.

Ранее российский мультипликатор и художник Гарри Бардин объяснил неприятие россиянами ремейков советских мультиков.

Фото: кадр из советского мультфильма "Ну, погоди!", Telegram-канал Mash