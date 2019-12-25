Бардин объяснил неприятие россиянами ремейков советских мультиков

По его мнению, россияне однолюбы и верны исключительно первоначальному образу.

Российский мультипликатор и художник Гарри Бардин объяснил, почему российские зрители не воспринимают ремейки советских мультфильмов. По его мнению, россияне однолюбы и верны исключительно первоначальному образу. Об этом пишет издание "Взгляд".

Ранее в сеть попали рисунки, на которых изображен обновленный Волк из "Ну, погоди!". Получившийся арт-дизайн не понравился пользователям интернета. Любимый и знакомый всем персонаж получил новую прическу, модную одежду и более злобный взгляд.

По словам Бардина, мнение зрителей нужно уважать, поскольку для мультипликатора оно играет очень важную роль в работе. Он считает, что россияне привыкли к традиционному образу "серого негодяя", поэтому новый Волк им пришелся не по душе.

В студии "Союзмультфильм" отметили, что представленный образ Волка не является окончательным.

Ранее мы писали, что "Союзмультфильм" представил первый 3D-мультфильм про хомячка Фроша.

Фото: кадр из советского мультфильма "Ну, погоди!", Telegram-канал Mash